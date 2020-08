The Boys, arriva la seconda stagione su Amazon. E nella terza ingresso a sorpresa

18 agosto 2020 a

Per la terza stagione della serie The Boys sono in arrivo grandi novità. Nel cast della fortunata fiction di Amazon dedicata al mondo dei supereroi, entra anche Jensen Ackles. Reciterà nei panni di Soldier Boy. Lo ha annunciato lo stesso attore dal suo profilo Instagram. Mentre cresce l'attesa per l'arrivo della seconda stagione, dunque, si lavora già alla terza.

Gli episodi della parte due della serie saranno disponibili su Amazon dal 4 settembre. Puntate settimanali fino al 9 ottobre. Ackles è reduce dalla interminabile fiction Supernatural, in cui ha interpretato il ruolo di Dean Winchester, il cacciatore dei demoni. Ora si prepara ad una nuova avventura professionale in un'altra serie di successo.