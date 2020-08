Billions, le cinque cose che i telespettatori della serie non sanno (forse) | Video

18 agosto 2020 a

Billions e quello che difficilmente i telespettatori sanno sulla serie che porta sugli schermi la finanza e la ricerca del potere e che tanto successo ha avuto anche nel nostro Paese, su Sky Atlantic. Genere drammatico, creata da Brian Koppelman e David Levien con Malin Akerman e David Costabile, Billions è trasmessa dal 2016 in Usa e dallo stesso anno in Italia. La produzione è attualmente in corso.

Sono state realizzate 5 stagioni per un totale di 55 episodi. La serie drammatica offre uno sguardo ravvicinato sul mondo dell'alta finanza descrivendo lo scontro tra due figure titaniche, il procuratore Chuck Rhodes e il brillante, ambizioso Re dei fondi speculativi Bobby "Axe" Axelrod.