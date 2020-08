Stasera in tv, programmi e film: cosa vedere. Inter su Tv8 e La mossa del Cavallo su Rai1

Una guida alle trasmissioni della prima serata

L'Inter in Europa league per guadagnarsi la finale, partita che verrà trasmessa in chiaro, Camilleri su Rai1. Una serata ricca di offerte in tv, quella di stasera lunedì 17 agosto 2020. Tra i film "Quello che non so di lei" su Rai Tre, "La mummia" su Italia Uno e "Tuttapposto" su Sky Cinema Uno.

Un breve riepilogo di ciò che offrono i vari palinsesti

Rai Uno 21:25 – La mossa del cavallo (Film drammatico)

Adattamento cinematografico del romanzo storico di Andrea Camilleri, "La mossa del cavallo" è ambientato nella cittadina di Vigata alla fine dell'Ottocento. Il protagonista è Giovanni Bovara, mandato nella Sicilia post risorgimentale per far rispettare la tassa sul macinato. Sull'isola Bovara troverà corruzione e omertà e verrà a conoscenza di segreti inconfessabili.

Rai Due 21:20 – Hawaii Five 0 (Serie TV)

Rai Tre 21:20 – Quello che non so di lei (Film drammatico)

Rai Movie 21:10 – Il duello (Film drammatico)

Un ranger e sua moglie vengono mandati a Helena, una cittadina al confine con il Messico, dove si trovano numerosi cadaveri di uomini di origine latina non identificati, portati sulla terraferma dalle correnti del fiume. Dovranno indagare sulla vicenda, ma scopriranno presto che le cose sono più complicate di quanto pensano.

Rete 4 21:27 – Il bisbetico domato (Film Commedia)

Canale 5 21:20 – Windstorm – Liberi nel vento (Film drammatico)

Italia Uno 21:30 – La mummia (Film drammatico)

La5 21:10 – In amore niente regole (Film romantico)

Diretto da George Clooney, il film è una storia d'amore ma anche di amicizia. Due giocatori di football, amici fin dai tempi del college, si innamorano della stessa donna, una giornalista sportiva.

La7 21:15 – Eden missione pianeta (Documentario)

TV8 20:55 – Inter-Shakhtar Donetsk di Europa League (Calcio)

Seconda semifinale di Europa League tra la squadra allenata da Antonio Conte e lo Shakhtar Donetsk. Chi vincerà affronterà il Siviglia nella finale della competizione, in programma il prossimo venerdì.

Sky Cinema Uno 21:15 – Tuttapposto (Film commedia)

Il protagonista Roberto si scontra contro il baronato imperante nella sua università, tra docenti che vendono esami, assunzioni di amici e raccomandazioni ai parenti.