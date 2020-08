Come sorelle, anticipazioni della puntata di mercoledì 19 agosto 2020 su Canale5: fiato sospeso per il finale

17 agosto 2020 a

a

a

Va in onda mercoledì prossimo 19 agosto su Canale5 (ore 21.20) la settima puntata della serie televisiva turca Come sorelle. Il 26 agosto è previsto il gran finale. Questa puntata si rivelerà ricca di colpi di scena con Cahide che scoprirà il piano di Cemal.

La serie racconta la vita di Ipek, una donna che pochi giorni prima delle nozze scopre di essere stata adottata e di avere due sorelle: Deren e Cilem.

Decide perciò di recuperare il rapporto con loro e le invita al suo matrimonio. Il giorno delle nozze al posto di Cilem, però, si presenta Azra. Gli eventi precipitano e le tre ragazze uccidono Tekin – marito violento di Ipek – poco dopo la cerimonia nuziale. Nel corso delle precedenti sei puntate, la famiglia si è pian piano ricongiunta, tra una serie di eventi misteriosi e pericolosi, ma la voglia delle sorelle di poter conoscere finalmente il loro passato è più forte, tanto che decidono di riallacciare anche i rapporti con Cahide, la loro madre biologica. E sarà proprio Cahide la protagonista di questa settima puntata. La donna, infatti, starebbe ordendo un piano segreto che verrà allo scoperto in seguito all'irruzione del perfido Cemal che, senza porsi il minimo scrupolo, chiamerà la polizia per rivelare informazioni sul luogo in cui si trova la macchina dell'ormai defunto Tekin. Per le quattro donne la situazione inizia ad essere sempre più ingarbugliata e pian piano sta prendendo una piega pericolosa. Se non fosse che sarà proprio Cahide a decidere di agire contro Cemal, arrivando ad uno scontro tanto atteso quanto decisivo, da cui dipendono le sorti dell'intera famiglia.