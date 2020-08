Caterina Balivo, il sexy bikini che scalda i fan: serie di foto su Instagram

17 agosto 2020 a

a

a

Sensuale e rilassata e soprattutto in bikini. Una toto, anzi una serie di fotografie, che mostrano Caterina Balivo in grande forma al mare.

Sexy Caterina è in vacanza e viene colta in un momento di relax. Scatti che finiscono col suo account Instagram e scatenato i like ed i commenti dei fan che accolgono le foto "originali" della Balivo. Sì perché c'è chi fa notare, nei commenti, che finalmente è arrivato il bikini perché sono proprio quelle in due pezzi le foto mancanti nei post di Caterina.

Fisico impeccabile e simpatia, Caterina Balivo si è guadagnata la palma di una delle più affascinanti di Ferragosto.