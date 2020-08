Hawaii five 0 10: anticipazioni 17 agosto 2020 in prima serata tv su Rai2

17 agosto 2020 a

a

a

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, lunedì 17 agosto 2020, va in onda un nuovo episodio di Hawaii Five 0 10 in prima Tv assoluta.

EPISODIO 1, “INDAGINE CONGIUNTA” Due settimane dopo la sparatoria, Jerry si sta ancora riprendendo. Ha preso il proiettile al posto di McGarrett e ora ha compreso di non aver fatto molto nella sua vita. Intanto, Junior e Tani organizzano un appuntamento per andare a vedere l’opera insieme.

Stasera in tv lunedì 17 agosto 2020, Quello che non so di lei su Rai3: la trama

Durante lo spettacolo, i due però non si rendono conto che qualcosa non va. Un ragazzo, Billy Sato, viene ucciso: era a capo della triade ed è stato assassinato. Per gestire il caso, McGarrett è costretto ad interrompere l’appuntamento con Brooke, un’amica di Danny. A teatro, Tani e Junior sono convinti che l’assassino si trova ancora nell’edificio, ma non è così.