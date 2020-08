Stasera in tv lunedì 17 agosto 2020, Quello che non so di lei su Rai3: la trama

17 agosto 2020 a

Stasera va in onda il film "Quello che non so di lei", una pellicola genere drammatico del 2017, diretta da Roman Polański. Appuntamento in prima serata su Rai 3. La trama: dopo il successo del suo primo romanzo, basato sul rapporto con sua madre, Delphine si trova a vivere un momenti di forte crisi personale, accentuata anche dal fatto che la donna continua a ricevere lettere anonime dove viene accusata di aver esposto pubblicamente i problemi della sua famiglia.

Il periodo difficile la porta ad avere anche il “blocco dello scrittore”, così da non riuscire più a scrivere e a lavorare ai successivi romanzi. Riesce a trovare un po’ di conforto grazie al rapporto con una donna bella e misteriosa, che sembra conoscere tutto di lei.

Chi è in realtà quella donna? E perché sembra così interessata alla sua vita?