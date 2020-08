Stasera in tv lunedì 17 agosto 2020, Il bisbetico domato su Rete4 film cult con Adriano Celentano

17 agosto 2020 a

Va in onda stasera su Mediaset il film Il bisbetico domato. Appuntamento oggi lunedì 17 agosto in prima serata su Rete 4 e in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Play.

Trama e cast: Elia (Adriano Celentano), un ricco agricoltore ecologista, vive nella sua enorme fattoria a Rovignano, immaginario paesino di campagna nei pressi di Voghera. Non ama la città, non ama la compagnia delle persone e delle donne. Solo la governante Mamy è ammessa alla fattoria. Una sera però, Lisa (Ornella Muti) rompe la sua macchina nelle vicinanze della sua casa e bussa alla sua porta in cerca di riparo.