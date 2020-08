Stasera in tv lunedì 17 agosto 2020, il film Windstorm-Liberi nel vento su Canale 5: la trama

17 agosto 2020 a

a

a

Il film Windstorm-Liberi nel vento va in onda stasera lunedì 17 agosto 2020 in prima serata su Canale 5. Windstorm-Liberi nel vento ha una trama avvincente.

La quattordicenne Mika viene costretta dai genitori ad andare alla scuola di equitazione di sua nonna durante tutta l'estate. Qui conosce Windstorm, un timido stallone che nessuno è mai riuscito a domare. La ragazza si insinua di notte nella stalla di Windstorm per avvicinarsi a lui. Nel corso dei giorni, tra i due nasce una grande amicizia. Un film che conquista e che la rete ammiraglia Mediaset proporrà per la visione a un pubblico di appassionati e non solo.