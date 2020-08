Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dei nuovi episodi: torna su Rai1 dal 7 settembre 2020

16 agosto 2020 a

Torna, dal 7 settembre 2020 su Rai1, un appuntamento amato per gli appassionati del genere. Parliamo de Il Paradiso delle Signore,. la serie prodotta da Rai Fiction, Rai Com e Aurora Tv, la fiction che andrà in onda ogni pomeriggio sulla rete Rai subito dopo il nuovo programma pomeridiano affidato a Serena Bortone.

Possiamo dare le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore.

Si proseguirà con parte finale della seconda stagione, con gli ultimi 25 episodi sui 160 previsti, per poi passare subito alla terza. Si ripartirà dalle vicende riguardanti la rottura tra Angela Barbieri e Riccardo orchestrata da Ludovica Brancia di Montalto con una gravidanza inscenata e il ritorno di Nicoletta, che metterà a rischio il piano della figlia di Flavia.

Al centro dei nuovi episodi anche il triangolo amoroso di Cosimo Bergamini, Gabriella Rossi e Salvatore Amato, così come quello di Roberta Pellegrino, divisa tra il suo fidanzato Federico Cattaneo e il barista Marcello Barbieri. E ancora ci sarà largo spazio alle vicende di Luciano Cattaneo e Clelia Calligaris, intenzionati a trovare un modo per stare insieme nonostante la presenza di Silvia e Federico, Umberto Guarnieri preoccupato per la cognata Adelaide di Sant’Erasmo che ha fatto perdere le sue tracce; e ancora Marta e Vittorio Conti che si prenderanno cura di una neonata abbandonata sull’uscio de Il Paradiso delle Signore ipotizzando di adottarla.