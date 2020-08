Stasera in tv domenica 16 agosto 2020, film Tradita su La5: la trama

16 agosto 2020 a

Stasera, domenica 16 agosto 2020, su La5 va in onda il film Tradita – Betrayed, un thriller del 2016 creatoper la televisione americana.

Il film (titolo originale: His Double Life) è diretto da Peter Sullivan, con Emmanuelle Vaugier e Brian Krause nei panni dei protagonisti.

Cinque anni dopo la morte del marito in un incidente stradale, Linda cerca in andare avanti con la sua vita e decide di sposarsi con il vecchio socio in affari del marito, Greg. Quando sua figlia Scarlett tornerà a casa dal college, inizia a notare qualcosa di strano nei comportamenti del patrigno, e sospetta che potrebbe avere una relazione con un’altra.

Scarlett quindi, deciderà di seguire Greg e i suoi sospetti iniziano ad essere confermati quando l’uomo si incontra con un’altra donna. Un giorno, guardando il telegiornale, si parla della morte di una donna, che era la stessa donna con la quale si era incontrato Greg. Quindi Scarlett inizia a chiedersi chi sia veramente l’uomo che vive con loro.