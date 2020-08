Stasera in tv domenica 16 agosto 2020, Torno indietro e cambio vita film su Rai Movie: la trama

16 agosto 2020 a

Stasera, domenica 16 agosto 2020, va in onda in prima serata (ore 21.10) su Rai Movie il film commedia Torno indietro e cambio vita.

Con Raul Bova, Ricky Memphis e Giulia Michelini, al centro del film ci sono Marco e Claudio, amici da una vita, che maturano il desiderio di poter tornare indietro nel tempo per cambiare le loro vite. Un incidente permette che ciò avvenga e Marco e Claudio si ritrovano ad essere diciassettenni mantenendo però il loro aspetto da adulti.

Quarantadue anni e una vita praticamente perfetta con una bellissima famiglia, una moglie, Giulia, che ama da 25 anni, e un'ottima professione, Marco può dirsi felice. Questo fino a quando Giulia non gli confessa di frequentare un altro uomo e gli dice di volere la separazione. Costretto a lasciare la sua casa, Marco si vede passare sotto gli occhi tutta la sua vita.

Al suo fianco per fortuna c'è l'amico Caludio. Proprio a lui, una sera, confida il desiderio di voler tornare indietro nel tempo per cambiare tutto. Come per magia, a un tratto, i due amici si ritrovano nel 1990. Sono sui banchi di scuola, adulti ma agli occhi degli altri ancora adolescenti. Marco e Claudio si ritrovano a rivivere tutti i problemi tipici dell'età e Marco anche quell'incontro con Giulia da cui tutto il resto della sua vita dipende... Ma può davvero cambiarlo?