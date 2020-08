Council Council of Dads su Canale5: trama e cast della serie tv

16 agosto 2020 a

Va in onda stasera, domenica 16 agosto 2020 la serie tv americana "Council of Dads", col primo appuntamento su Canale 5 in prima serata (ore 21.20). Sono previsti dieci episodi. Tratto dal romanzo di Bruce Feiler, è prodotto da Jerry Bruckheimer. Al centro della vicenda, una famiglia allargata molto particolare.



La serie si ambienta a Savannah, Georgia e vede al centro il dramma che colpisce la famiglia Perry. Scott è malato di cancro ed è disperato all'idea che i suoi quattro figli Luly, Theo, Charlotte e JJ crescano senza la sua guida e i suoi consigli. Per questo motivo lui e la moglie Robin decidono di reclutare tre amici, Anthony (che è anche padre naturale di Luly), Oliver e Larry, affinché formino uno speciale "consiglio di papà". Alla morte di Scott, diventeranno delle figure paterne per i ragazzi. "Council of Dads", oltre a mostrare una famiglia lontana da standard e stereotipi, racconta una storia fortemente orientata all'inclusività: uno dei tre papà è omosessuale, mentre una dei figli è per metà bianca e per metà afroamericana e un'altra di origine cinese.

Il cast Sarah Wayne Callies, già vista in "Prison Break" e "The Walking Dead", è Robin Perry. Clive Standen ("Camelot") interpreta Anthony Lavelle. J. August Richards impersona il Dottor Oliver Post, Michele Weaver è Luly Perry, Emjay Anthony è Theo Perry, Thalia Tran è Charlotte Perry, Blue Chapman è JJ Perry, Steven Silver è Evan Norris, Michael O'Neill è Larry Mills, Tom Everett Scott è Scott Perry.