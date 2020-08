Coronavirus, la scelta di Elettra Lamborghini: cancella tutti i concerti. "Non è il momento"

16 agosto 2020 a

Elettra Lamborghini ha deciso di cancellare i suoi concerti a causa della situazione Coronavirus. Ad annunciarlo è stata la stessa cantante sui social con un messaggio ai fan: "Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid. Riconosco che non é il momento.

Ci é stata data l’opportunitá e vi ringrazio tutti ma non siamo ancora pronti". L’artista si era esibita nella notte di Ferragosto in un locale di Gallipoli scatenando polemiche per gli assembramenti durante il concerto. Adesso è arrivata la scelta definitiva della Twerking Queen, sempre seguitissima sui social ma anche live. Una delusione per i suoi fan, ma la prudenza della bella ereditiera è stata apprezzata.