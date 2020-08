Stasera in tv domenica 16 agosto 2020, R.I.P.D. – Poliziotti dall'aldilà su Italia1: la trama del film

16 agosto 2020 a

Stasera, domenica 16 agosto 2020, va in onda R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà, su Italia 1 in prima serata. Il film è tratto da un fumetto della Dark Horse Comics. La trama: Nick Walker e Bobby Hayes sono agenti della polizia di Boston i quali trovano diversi lingotti d’oro durante un’azione di polizia, lingotti incustoditi e di facile furto. Così sarà e i due si appropriano dell’oro, Nick lo sotterra nel giardino, Bobby nel tempo si pente dell’azione e ne parla al socio, ma sarà proprio Nick a pentirsi e volerlo consegnare come prova. Tra i due nasce una colluttazione e Bobby uccide Nick che si trova catapultato in un vortice di tempo bloccato verso il cielo.

Nell’aldilà Nick viene reclutato nel R.I.P.D. (Dipartimento di Polizia Riposa in Pace), un corpo speciale e celeste dove gli agenti di polizia si occupano di recuperare in Terra quelle anime già morta che si rifiutano di andare in Paradiso, anime marce che gli agenti celesti chiamano ‘deado’. Nelle sue indagini Nick sarà assegnato a Roycephus “Roy” Pulsipher, un vecchio sceriffo dell’epopea Western. La loro nuova carriera inizia proprio dal funerale di Nick che vede la sua vedova, vorrebbe comunicare con lei, ma non può.