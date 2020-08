Stasera in tv domenica 16 agosto 2020: cosa vedere. Da Council of Dads su Canale 5 a Non dirlo al mio capo su Rai1

Guida alla prima serata

Stasera in tv, domenica 16 agosto 2020, una ricca offerta di film e programmi per chi resta a casa. Ecco una guida alla prima serata davanti al piccolo schermo. Su Rai Uno le repliche di "Non dirlo al mio capo", serie tv con Vanessa Incontrada, mentre su Rete4 va in onda "Una serata bella per te, Mogol!" serata evento dedicata ai capolavori musicali di Mogol

Poi ecco i film: dal thriller "Black butterfly" su Rai Tre ai film commedia "Torno indietro e cambio vita" su Rai Movie e "R.I.P.D . – Poliziotti dall'aldilà" su su Italia Uno e "Tradita – Betrayed" su La5.

Ecco un breve riepilogo su che cosa offronto i vari palinsesti televisivi.

Rai Uno 21:25 – Non dirlo al mio capo (Serie tv)

Nono e decimo episodio per l'appuntamento con la seconda stagione di "Non dirlo al mio capo". Nelle puntate di stasera, Lisa, interpretata da Vanessa Incontrada, ha iniziato una relazione con Diego che viene ben accolto dalla sua famiglia. La donna riesce a superare l'esame d'avvocato ed è pronta a restituire le quote dello studio ad Enrico.

Stasera in tv domenica 16 agosto 2020 su Rai3 "Black Butterfly", thriller con Antonio Banderas: la trama

Rai Due 21:05 – Hawaii Five 0 (Serie tv)i.

Rai Tre 21:25 – Black Butterfly (Film thriller)

Rai Movie 21:10 – Torno indietro e cambio vita (Film commedia)

Rete 4 21:25 – Una serata bella per te, Mogol! (Show musicale)

Canale 5 21:20 – Council of Dads (Serie Tv)

Italia Uno 21:30 – R.I.P.D. Poliziotti dall'aldilà (Film commedia)

La5 21:10 – Tradita: Betrayed (Film thriller)

Scarlett è convinta che Greg, il suo patrigno, tradisca sua madre Linda. Per averne le prove, inizia a pedinare Greg nei suoi vari spostamenti fino a quando non lo vede incontrarsi di nascosto con una donna. Le cose però diventano pericolose.

La7 20:35 – Atlantide (Programma d'approfondimento)

Su La7 continuano le repliche del programma di divulgazione scientifica "Atlantide – Storie di uomini e di mondi". Con la conduzione di Andrea Purgatori, una nuova serata dedicata all'approfondimento di tematiche scientifiche, storiche e culturali.

TV8 21:30 – Gomorra: La serie (Serie tv)

Sky Cinema Uno 21:15 – 10 cose da fare prima di lasciarsi (Film commedia)

Abugail, madre single di due bambini, incontra Ben in un bar. Durante il loro primo incontro, per gioco, stilano una classifica delle cose che dovrebbero fare prima di una loro ipotetica rottura. Convinti che tra loro non ci possa mai essere una relazione, finiscono per passare la notte insieme.