Stasera in tv domenica 16 agosto 2020 su Rai3 "Black Butterfly", thriller con Antonio Banderas: la trama

Il film di Brian Goodman, “Black Butterfly,” adattamento del francese Papillon noir, è la proposta di Rai3 di stasera domenica 16 agosto alle 21.20. Un thriller psicologico, interpretato da Antonio Banderas e Jonathan Rhys-Meyers che racconta la storia di Paul, uno sceneggiatore che vive in una casa isolata ai margini del bosco e si sta confrontando con il famoso “blocco dello scrittore”. La moglie l’ha lasciato quattro anni fa e Paul ha gettato la spugna, non lavora più e, per andare avanti, è costretto a vendere il suo rifugio in mezzo al nulla.

La sua vita, però, cambia bruscamente quando incontra un giovane vagabondo di nome Jack, che lo salva da una rissa, accetta un passaggio e si installa in casa sua, dimostrandosi un ottimo cuoco e falegname. Peccato che Jack riveli ben presto un carattere ossessivo e violento.