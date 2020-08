Stasera in tv domenica 16 agosto 2020, Rete4 celebra Mogol con Una serata Bella per te

16 agosto 2020 a

Marcella Bella e le più belle voci italiane insieme per celebrare il genio di Mogol. L'appuntamento televisivo è fissato, in prima serata alle ore 21.25, stasera domenica 16 agosto 2020 su Canale 5.

Un appuntamento musicale che è presentato da Alfonso Signorini e Rosita Celentano. Una bella serata, dal sapore retrò con i successi della canzone italiana firmati Mogol e interpretati da cantanti di prima grandezza.

Una trasmissione, questa di Mediaset, frizzante e attesa, non solo per rivivere canzoni memorabili che hanno fatto la storia e che riportano indietro nel tempo ma per riscoprirne l'attualità e celebrarne, appunto, il genio che l'ha create: Mogol.