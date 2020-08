Stasera in tv 16 agosto 2020, "Non dirlo al mio capo 2" su Rai1 con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale

Doppio appuntamento con la fiction

Stasera in tv è previsto un doppio appuntamento con la fiction “Non dirlo al mio capo 2”, in onda su Rai1 domenica 16 agosto alle 21.25, con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale.

Nel primo episodio intitolato "Da grande", Giuseppe in una recita scolastica deve impersonare un mestiere, accompagnato da un adulto come supervisore. Rocco si era offerto volontario, ma, visto che Perla lo ha cacciato di casa, il piccolo decide di cambiare ruolo, impersonando il mestiere dell'avvocato, e Diego si offre di aiutarlo.

Si avvicina il giorno del compleanno di Enrico e Nina, felicissima di essere tornata insieme al marito, pensa di rispolverare una loro vecchia tradizione: lei regalerà a Enrico tutta la sua giornata e lui scriverà su un biglietto il suo desiderio. Diego accompagna Lisa a lavoro, ed Enrico li guarda da lontano mentre i due sono intenti a baciarsi. Nina ha capito che l'attenzione di Enrico è rivolta solo a Lisa: l’uomo infatti non sopporta di vederla insieme a Diego, specialmente quando la moglie gli fa notare che Diego, essendo notoriamente un donnaiolo, prima di conoscere Lisa non aveva mai mostrato tanto interesse per una donna…

Nel secondo dal titolo "Voce del verbo amare", Lisa è al settimo cielo perché grazie a Enrico ha vinto la causa e oltre ad aver affidato a Lisa la potestà di Aurora il tribunale ha imposto al padre di contribuire al mantenimento, ma soprattutto Lisa è convinta che tra lei ed Enrico ci possa ancora essere un futuro viste le bellissime cose che ha detto di lei durante l'udienza.