Stasera in tv 16 agosto, in seconda serata su Rai 3 Hic Sunt Leones: caccia agli eroi quotidiani

Hic Sunt Leones, è in programma stasera in tv 16 agosto su Rai 3 dalle 23.35, in seconda serata. La coppia composta da Stefano Ricci e Gianni Forte, compie un viaggio nell’Italia di oggi. Dalla provincia ai grandi centri metropolitani, setacciando in lungo e largo la nostra nazione, tracciano i perimetri dell’Italia più autentica, restituendo la chiave di una patria che non è quella passiva e indifferente rappresentata spesso dai media: vanno a caccia degli eroi quotidiani. Nella seconda puntata la storia di Barbara: un'adolescente serena come tante ma che, giovanissima, scopre il baratro del disturbo del comportamento alimentare. Il trasferimento della sua famiglia da una regione all'altra, il cancro del fratello, le delusioni sentimentali, la risucchiano in un abisso dal quale nemmeno cinque ricoveri e un peso fisico minimo di 30 chili riescono ad averla vinta. Barbara trova la forza di rialzare la testa dopo la morte del fratello.