Music Quiz, oggi 16 agosto in tv su Rai 1 la seconda puntata del gioco condotto da Amadeus. I big in gara

Secondo appuntamento con Music Quiz oggi in tv, 16 agosto, dalle ore 16.15 su Rai 1. E' il game show musicale condotto da Amadeus e trasmesso dall'Auditorium Rai di Napoli. In questa puntata si sfideranno Paola Perego, Serena Rossi, Lucrezia Lante della Rovere, Gloria Guida, Tullio Solenghi, Paolo Conticini, Roberto Farnesi, Flavio Montrucchio. Tanti i giochi che saranno proposti e che vedranno coinvolti i concorrenti in gara e le guest star della puntata: Luca Ward, che anche questa volta reciterà i brani di alcune canzoni, e Orietta Berti, che invece si esibirà con canzoni del repertorio di altri cantanti. A fine puntata, nell'ultimo gioco, si sfideranno i componenti della squadra che ha ottenuto più punti per eleggere il Campione della giornata.