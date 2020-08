Stasera in tv 16 agosto, su Rai Storia le donne americane e la guerra. Con Paolo Mieli

16 agosto 2020 a

A Passato e presente, realizzato da Rai Cultura, stasera in tv 16 agosto, su Rai Storia è in programma dalle 20.30 Rosie e le americane in guerra. La professoressa Silvia Cassamagnaghi e Paolo Mieli, analizzano il cambiamento del ruolo delle donne americane dopo l'entrata in guerra del loro Paese, nel 1941. Gli Stati Uniti danno inizio a un imponente piano di riconversione industriale con l'obiettivo di trasformare la produzione civile in produzione bellica. Molti uomini sono al fronte a combattere e tocca a milioni di donne americane entrare nelle fabbriche e nei cantieri come operaie, saldatrici, meccaniche, tecniche specializzate. Il nuovo modello femminile americano è Rosie the riveter, protagonista di una canzoncina dell'epoca e poi ritratta in diversi manifesti: una ragazza carina, ma anche forte e determinata, che va in fabbrica al posto del suo fidanzato Charlie, impegnato in guerra con i marines.