Questa mattina 16 agosto su Rai 5 i balletti dedicati a Pablo Picasso

Questa mattina in tv, 16 agosto, su Rai 5 (canale 23), nell'ambito di Domenica all'opera, dalle ore 10, due creazioni di balletto a cura di Ballets Russes all'ombra del Vesuvio per rendere omaggio all'arte di Pablo Picasso. Si tratta di Parade e Pulcinella, musicati da Erik Satie e Igor Stravinskij, i due balletti in un atto del coreografo russo Léonide Massine con le scene e i costumi di Picasso. Rai Cultura li trasmette nel ciclo di appuntamenti dedicati a spettacoli in scena da Festival e Arene estive italiane. Rappresentati nel 2017 al Teatro Grande degli Scavi di Pompei dai primi ballerini Rebecca Bianchi, Claudio Cocino, Manuel Paruccini, dai solisti e dal Corpo di Ballo del Teatro dell'Opera di Roma sotto la direzione di Eleonora Abbagnato, i due lavori - ripresi dal coreografo Lorca Massine, figlio di Léonide - hanno celebrato il centenario del viaggio in Italia compiuto da Picasso e Jean Cocteau nel 1917 in occasione della creazione di Parade.