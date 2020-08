Stasera in tv 16 agosto, su Rai Storia il film Marina. La trama

16 agosto 2020 a

Stasera in tv 16 agosto alle ore 21.10 su Rai Storia (canale 54) è in programma il film Marina per il ciclo Binario cinema. La regia è di Stijn Coninx e del cast fanno parte Matteo Simoni, Luigi Lo Cascio, Evelien Bosmans, Donatella Finocchiaro, Chris Van Den Durpel, Warre Borgmans, Cristian Campagna. Il film, genere drammatico, realizzato in Belgio nel 2013, racconta la vera storia del figlio di un minatore italiano emigrato, Rocco Granata. Grazie al suo talento e al clamoroso successo internazionale del lato B di un suo 45 giri nel 1959, riuscirà ad emanciparsi da un destino che sembrava già scritto.