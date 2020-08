Stasera in tv 14 agosto, in seconda serata il mondo del porno protagonista su Cielo

14 agosto 2020 a

Il cinema porno torna ad essere protagonista in televisione. Stasera in tv, 14 agosto, in seconda serata, su Cielo è in programma il documentario Ina: l'esploratrice del porno. Lei è Ina Mikkola, una apprezzata giornalista finlandese, e ha un sogno: sdoganare il cinema pornografico. Nei documentari trasmessi sulle frequenze dell'emittente Cielo, accompagna i telespettatori alla scoperta di quelle che sono le location hot più famose di sempre. Ina (nata nel 1990) oltre ad essere giornalista, è anche produttrice, presentatrice e dj. Il suo viaggio nel mondo del porno è stato premiato con il Golden Venla. Ha già annunciato ambiziosi progetti per il futuro.