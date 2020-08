In Onda su La7, gli ospiti della puntata di oggi 14 agosto. Anticipazioni

14 agosto 2020 a

a

a

E' una puntata che si annuncia molto interessante quella di In Onda di stasera 14 agosto, in programma su La7 a partire dalle ore 20.30. Anche oggi importanti ospiti per i due conduttori, Luca Telese e David Parenzo.

E' annunciata la partecipazione del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris; del direttore di Repubblica, Maurizio Molinari; dell'economista Paola Tommasi, editorialista di Libero; e del direttore di The Post International, Giulio Gambino. Nel corso della puntata si parlerà senza dubbio delle novità nel Movimento 5 Stelle, ma ovviamente anche delle possibili decisioni del governo sul fronte della lotta al Coronavirus. Dopo Ferragosto è probabile una stretta sulle discoteche.