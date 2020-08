Stasera in tv 14 agosto, sul canale Iris in seconda serata il film L'attesa. La trama

14 agosto 2020 a

Stasera in tv 14 agosto, sul canale Iris, a partire dalle ore 23.10, è in programma il film L'attesa. Genere drammatico, realizzato tra Italia e Francia nel 2015 per la regia di Piero Messina, vede nel cast Juliette Binoche, Lou de Laage, Giorgio Colangeli. Si tratta dell'opera prima di Piero Messina, allievo di Paolo Sorrentino che nel suo esordio dirige il premio Oscar Juliette Binoche in un toccante dramma familiare. La trama del film: una donna distrutta per la morte del figlio, accoglie nella sua villa la fidanzata del ragazzo, ma non riesce a trovare la forza per comunicarle la tragica notizia.