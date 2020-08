Stasera in tv 14 agosto, Film d'amore e d'anarchia su Rete 4 in seconda serata: la trama

14 agosto 2020 a

a

a

Film d'amore e d'anarchia ovvero: "Stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza...". E' il titolo della pellicola in programma stasera in tv, 14 agosto, in seconda serata su Rete 4 a partire dalle ore 23.55. Commedia del 1973 realizzata tra Italia e Francia per la regia di Lina Wertmuller. Cast da favola con Giancarlo Giannini, Mariangela Melato, Lina Polito, Eros Pagni. E' la storia di Antonio detto Tunin, contadino lombardo, che viene incaricato di ammazzare Mussolini. Come base per il suo attentato sceglie una casa di tolleranza, aiutato dalla prostituta Salomè. Giannini per questo film fu premiato a Cannes.