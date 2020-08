Stasera in tv 14 agosto, su Italia 1 in seconda serata il film Invasion 2007 con Nicole Kidman: la trama

14 agosto 2020 a

E' Invasion 2007 il film in programma in seconda serata stasera in tv, 14 agosto, su Italia 1 dalle 23.30. Pellicola di fantascienza del 2007 realizzata tra gli Stati Uniti e l'Australia per la regia di Oliver Hirschbiegel e James McTeigue che vede nel cast Nicole Kidman, Daniel Craig, Jeremy Northam, Veronica Cartwright. La trama. Un'astronave si schianta sulla Terra. Un misterioso virus contagia la popolazione. La psichiatra Carol e un suo collega fanno una incredibile scoperta: gli infetti si trasformano durante le ore di sonno. Si tratta della quarta versione cinematografica del romanzo "The body snatcher" di Jack Finney, probabilmente la più riuscita.