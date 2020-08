Stasera in tv 14 agosto, su Rai 5 in seconda serata il documentario su The Who

14 agosto 2020 a

Stasera in tv, 14 agosto, in seconda serata su Rai 5, a partire dalle ore 23 è in programma il documentario dal titolo The Who - The Kids Are Alright. Dedicato al leggendario gruppo musicale The Who, è considerato un vero e proprio capolavoro della filmografia rock. Spezzoni dei concerti, interviste, siparietti, c'è un po' di tutto nel video che ha lo scopo di far conoscere meglio il gruppo composto da Pete Townshend, Roger Daltrey, John Entwistle e Keith Moon. Ma il documentario consente di andare anche oltre, di portare il telespettatore nel complesso contesto degli anni Sessanta e Settanta. Da non perdere per chi non l'ha mai visto.