Stasera in tv, 14 agosto, su Rai4 il film "Stretch - Guida o muori"

14 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv, 14 agosto, su Rai4 va in onda il film "Stretch - Guida o muori" (ore 21,20). Thriller americano d'azione del 2014, regia di Joe Carnahan, nel cast Chris Pine, Patrick Wilson, Jessica Alba, Jessica Alba.

Stasera in tv 14 agosto, su Rai 4 in seconda serata Strike Back Revolution: anticipazioni



La trama: un autista di limousine ha solo una notte per trovare il denaro necessario a ripagare un enorme debito e per far cio' accetta di portare in giro per la citta' un cliente miliardario piuttosto eccentrico che lo mette in situazioni particolarmente pericolose.