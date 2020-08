Stasera in tv 14 agosto, su Rai 4 in seconda serata Strike Back Revolution: anticipazioni

14 agosto 2020 a

Stasera in tv, 14 agosto, in seconda serata su Rai 4 la settima stagione di Strike Back con il sottotitolo Revolution. Sono i programma i primi due episodi alle ore 23 e 23.49. La serie è stata già trasmessa su Sky Atlantic dove ora è in programmazione l'ottava stagione. Dieci sono gli episodi di Revolution, co-produzione anglo-americana. La trama del primo episodio. Riunendosi per quello che pensano sia solo un esercizio di routine, Gracie, Samuel e Thomas scoprono che un agente britannico è stato ucciso a Kuala Lumpur: era in possesso di importanti informazioni. Il secondo episodio: complessa alleanza tra la sezione 20 e Zarkova. La speranza è recuperare la testata nucleare rubata a Kuala Lumpur, ma l'ispettore Amy Leong toglie il caso al gruppo.