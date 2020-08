Stasera in tv, 14 agosto, su Iris il film "Baby Blues". Con Stefano Accorsi

14 agosto 2020 a

Stasera in tv, 14 agosto, su Iris va in onda il film "Baby Blues" (ore 21). Pellicola francese del 2008, regia di Diane Bertrand, nel cast Karin Viard, Stefano Accorsi, Valerie Benguigui, Jean-Marc Barr.

Stasera in tv, 14 agosto, su Rete4 il film "Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto"



La trama: Alex e Fabrizio, coppia di trentenni che ha deciso anni prima di non avere figli, entrano in crisi quando a lei viene chiesto di trasferirsi a New York per lavoro. Entrambi si troveranno a dover fronteggiare i ripensamenti e le differenti opinioni del partner.