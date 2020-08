Stasera in tv 14 agosto, in seconda serata su Rai 3 documentario sul crollo del ponte di Genova

14 agosto 2020 a

Stasera in tv 14 agosto, su Rai 3, a partire dalle ore 23.50, è in programma il documentario "Genova ore 11.36". Si tratta di un film "non fiction" (così viene definito) che racconta la tragedia del crollo del ponte Morandi. Non è una inchiesta video sulle responsabilità, ma piuttosto un tentativo di restituire dignità a chi in quell'assurda vicenda ha perso la vita, rimanendo per sempre segnato. Interessanti le immagini esclusive del documentario, realizzate immediatamente dopo il cedimento della struttura e nei cinque giorni successivi alla disgrazia. Nel crollo del ponte Morandi, il 14 agosto 2018, persero la vita 43 persone.