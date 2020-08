Stasera in tv, 14 agosto, su La7 due episodi della serie francese "I misteri di Parigi"

14 agosto 2020 a

Stasera in tv, 14 agosto, su La7 andrà in onda la serie francese dal titolo "I Misteri di Parigi". Si tratta di una serie antologica andata in onda dal 2011 al 2018 sul canale francese France 2, ed è composta da 7 episodi. Ogni episodio racconta di un mistero ambientato in una location diversa nel cuore di Parigi. L’appuntamento è per venerdì alle 21:10 con il secondo e il terzo episodio.

Le trame. Mistero alla Tour Eiffel. La protagonista del mistero di questa puntata è Emilie Legendre, collaboratore di Gustave Eiffel (uno dei costruttori della Tour Eiffel, ovviamente), che viene ritrovato morto nell’ascensore della torre. Tutto da pensare alla moglie, che è l’unica presente nella scena del crimine, ma poi continuano a morire altre persone, tra questi anche ingegneri, e il mistero si fa più complicato. Mistero all’Opera Garnier. Mentre la diva dell’opera Eva Fontain fa le prove per il suo ruolo di Carmen all’Operà di Parigi, viene ritrovato in una scatola, il corpo di una giovane maschera, Manon.