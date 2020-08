14 agosto 2020 a

Stasera in tv, 14 agosto, su Italia1 va in onda il film "Into the storm" (ore 21,30). Pellicola americana d'azione del 2014, regia di Steven Quale, nel cast ci sono Richard Armitage, Sarah Wayne Callies, Jeremy Sumpter, Nathan Kress.

La trama: una serie di tornado senza precedenti si scatena nell'arco di un'intera giornata sulla cittadina di Silverton. Un fenomeno senza precedenti, caratterizzato da cicloni inaspettati e devastanti in attesa del peggiore di tutti. Mentre gran parte della popolazione cerca di mettersi al riparo, cacciatori di cicloni, dilettanti a caccia di emozioni e cittadini coraggiosi si preparano ad affrontare l'occhio del ciclone per ottenere quello scatto fotografico che si presenta una volta sola nella vita o sperimentare un'esperienza estrema...