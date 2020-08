Stasera in tv 14 agosto, su Rai 1 Passaggio a nord ovest: Alberto Angela racconta la battaglia di Hastings

14 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv, 14 agosto, su Rai 1 a partire dalle ore 23.30 è in programma Passaggio a nord ovest. Alberto Angela ripercorre la battaglia di Hastings, avvenuta nel 1066, e agli eventi che l’hanno preceduta. Edoardo il Confessore muore e Aroldo Godwinson viene incoronato re da Edoardo stesso proprio sul letto di morte. Guglielmo di Normandia, che sarebbe l'erede diretto al trono, si oppone. Nella disputa si inserisce anche Harald Hardrada, sovrano vichingo, che vuole riprendere il possesso delle terre inglesi. Tra i tre si nascono strategie, politiche di alleanza, ma anche complotti. E si scatenano battaglie sanguinose prima di quella finale di Hastings che condizionerà per sempre il volto dell'Inghilterra.