Stasera in tv 14 agosto, su Rai Movie in seconda serata il film Mine Vaganti con Riccardo Scamarcio. La trama

E' Mine Vaganti il titolo del film in programma stasera in tv 14 agosto a partire dalle ore 23.05 su Rai Movie. Si tratta di una commedia italiana del 2010, realizzata grazie alla regia di Ferzan Ozpetek. Del cast fanno parte Riccardo Scamarcio, Alessandro Preziosi, Nicole Grimaudo, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Ennio Fantastichini, Ilaria Occhini. Il film racconta la storia di Tommaso che decide di parlare con il padre, che è un convinto conservatore, della sua omosessualità. Viene però bruciato sul tempo dal fratello Antonio. Una situazione che rischia di far precipitare i rapporti all'interno della famiglia. Il film ha ottenuto cinque Nastri d'argento e due David nel 2010.