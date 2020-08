Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, storia finita. Ma lui si consola con Anna Safronick oppure no?

14 agosto 2020 a

Estate tormentata per le sorelle Rodriguez. Dopo quello tra Belen e Stefano De Martino sarebbe finito anche l'amore tra Cecilia e Ignazio Moser. E' stato il settimanale Chi a pubblicare la notizia di litigi, riappacificazioni, nuovi litigi tra Cecilia e Ignazio che starebbero addirittura trascorrendo le vacanze separatamente. C'è chi sostiene che ormai il rapporto sia definitivamente al capolinea. Secondo Dagospia ci sarebbe già una nuova fiamma per Moser, ovvero l'attrice Anna Safronick, 29 anni, ucraina naturalizzata italiana, partecipazioni in una decina di film e numerose fiction. I due sono stati visti uscire insieme dopo una serata al Billionaire di Porto Cervo. Sarebbe scoppiata una passione "travolgente e scatenata". Ma c'è anche chi smentisce, come 361magazine secondo cui non ci sarebbe alcun flirt, come garantito da diversi testimoni di quella serata. Quale sarà la verità?