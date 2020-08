Stasera in tv, 14 agosto, su Rai1 "I migliori dei migliori anni". Con Carlo Conti

14 agosto 2020 a

Stasera in tv, venerdì 14 agosto, alle 21.25 su Rai1, uno degli show più amati torna in una versione estiva che, in 8 puntate, racchiude il meglio delle 8 edizioni durante le quali Carlo Conti ha portato sul piccolo schermo la storia dello spettacolo italiano.

In “I Migliori dei Migliori Anni” vedremo, quindi, i momenti più suggestivi ed emozionanti, un vero e proprio tuffo nel passato con tanti grandi ospiti, italiani e internazionali, pronti a riportare sul palco gli anni più belli di sempre. Ricordi, oggetti del passato e canzoni del cuore renderanno uniche queste serate.