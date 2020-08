Mario Balotelli, nuovo flirt: conquista una turista in spiaggia. La foto del bacio. Ma ancora cerca squadra

14 agosto 2020 a

Mario Balotelli continua a fare strage di cuori. E' il settimanale Chi a rivelare l'ultima conquista dell'attaccante, ancora alla ricerca di una squadra per la prossima stagione, ma anche di un amore definitivo. La rivista pubblica una serie di foto scattate a Marbella dove il calciatore è arrivato con un gruppetto di amici. Secondo Chi gli sono bastate poche ore per conoscere e conquistare una turista in spiaggia. Nelle immagini Balotelli bacia con passione una moretta che evidentemente si è appena sfilata la mascherina, visto che la tiene nella mano destra. Chi nell'articolo ricorda che Mario di donne ne ha sempre conquistate numerose, ma le storie serie sono state solo tre: con Raffaella Fico, Fanny Neguesha e la svizzera Clelia.