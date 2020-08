Dirty John, oggi scatta la seconda stagione su Netflix

14 agosto 2020 a

Dirty John 2: da oggi venerdì 14 agosto su Netflix Italia è disponibile la seconda stagione intitolata “The Betty Broderick Story”.

La stagione 2 di Dirty John è incentrata su un altro truffatore e racconta la sua storia e quella delle sue vittime. La storia di John Meehan (Eric Bana) e Debra Newell (Connie Britton) è da considerarsi conclusa con la prima stagione. Trattandosi di una serie antologica, la seconda stagione ha per protagonisti nuovi personaggi e seguirà un nuovo caso di cronaca nera. Firma la seconda stagione Dirty John: The Betty Broderick Story nuovamente Alexandra Cunningham, co-creatrice di Dirty John e produttrice esecutiva. La vicenda di Dirty John 2 inizia negli anni Sessanta per arrivare agli anni Ottanta per raccontare quello che Oprah definì “uno dei divorzi più incasinati d’America” prima che culminasse in un doppio omicidio.