Io e te, Diaco attacca Barbara D'Urso?: "Abbiamo tutti frequentato una tv che ci piaceva poco"

In diretta a Io e te, durante l'intervista a Manuela Villa, il padrone di casa Pierluigi Diaco si è lasciato andare ad una riflessione che ha chiamato in causa Barbara d'Urso, che tra l'altro spesso lo ha ospitato negli studi Mediaset da opinionista in passato. "Abbiamo tutti frequentato una televisione che ci piaceva poco" ha spiegato rivolgendosi più al pubblico a casa che al suo ospite, che a sua volta è stata spesso nel salotto di Carmelita.

"Ovviamente facendo questo mestiere uno lo fa anche per guadagnare e per rispettare i contratti" ha aggiunto Diaco che non ha mai nominato la D'Urso, ma il messaggio alla concorrenza è apparso molto chiaro.