Linea Verde Estate, domenica 16 agosto su Rai1 la puntata girata in Puglia

14 agosto 2020 a

a

a

Puglia protagonista nella puntata di domenica 16 agosto 2020 di Linea Verde Estate. Tanti i territori che verranno visitati e mostreranno l’arte casearia, i confetti, i legumi, tutti i buoni prodotti della terra che si coltivano a Minervino, a Lavello, ad Andria e in molte altre località della fascia settentrionale della Puglia. I conduttori Marco Bianchi ed Angela Rafanelli - appuntamento come al solito alle 12.20 su Rai1 - andranno a conoscere tante specialità.

Linea Verde Estate, oltre due milioni e mezzo di spettatori ad ammirare l'Umbria

Una tappa sarà ad Andria, patria del confetto, dove la tradizione viene trasmessa di padre in figlio da quattro generazioni. A Minervino Murge sorge invece un grande atelier del gusto, dove memoria, innovazione e natura si incontrano per dare vita a prodotti freschi dal sapore autentico. Nel cuore delle Murge, a Lavello, ecco invece un allevamento delle bufale mentre le Saline di Margherita di Savoia, ad oggi le più importanti in Europa, saranno un'altra delle sorprese da vedere.