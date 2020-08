The Crown, l'attore che interpreta il principe Filippo è stato scelto: Jonathan Pryce

14 agosto 2020 a

The Crown è alla quinta stagione, è la serie televisiva di Netflix dedicata alla Corona britannica. Una serie che appassiona perché la storia dei Windsor è intrigante e sempre ricca di colpi di scena. Si prepara la quinta stagione in attesa di gustarsi la quarta e c'è l'attore che interpreterà il principe di Edimburgo, marito di Regina Elisabetta. Il Principe Filippo sarà interpretato nei capitolo conclusivi della serie dall'attore Jonathan Pryce, noto in Game of Thrones.

La quarta stagione di The Crown - ne sono previste sei - sarà disponibile sulla piattaforma il prossimo autunno e vedrà da vicino il rapporto fra il principe Carlo e Lady Diana Spencer. La quinta stagione, stando ai programmi di marcia stabiliti da Netflix dovrebbe arrivare entro la fine del 2020. Ancora incertezze, invece, su quando sarò possibile vedere la sesta e ultima stagione dello show che, in effetti, non avrebbe nemmeno dovuto esserci, ma visto l'interesse e le vicende della Royal family, la produzione ha deciso invece di fare per la gioia dei fan.