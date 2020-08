Nadia Toffa, il video in cui balla al tramonto andato in onda per l'ultima volta. #LeIeneperNadia

14 agosto 2020 a

a

a

Nadia Toffa che balla. Lo fa sulla riva del mare, durante un tramonto. Il video nella scorsa stagione è stato la sigla finale de Le Iene, proprio per ricordare ad ogni puntata la giornalista che non c'è più.

Nello speciale LeIeneperNadia, andato in onda il 13 agosto 2020 ad un anno dalla morte di Nadia, è stato nuovamente trasmesso. Per l'ultima volta, come è stato spiegato nel corso della trasmissione. Durante le serata sono stati riproposti alcuni dei servizi più importanti realizzati dalla giornalista e conduttrice televisiva, accompagnati dalle interviste e dal ricordo dei tanti che Nadia l'hanno stimata profondamente.

Nadia Toffa, il primo servizio e l'intervista dopo il malore. #LeIeneperNadia 1