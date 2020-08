Nadia Toffa, le lacrime delle cento Iene dopo la morte, Alessia Marcuzzi e l'intervista a Terence Hill. #LeIeneperNadia 5

14 agosto 2020 a

Ogni giorno per Nadia Toffa era una festa della vita. E fu con questo spirito che cento Iene si ritrovarono per la prima puntata senza di lei. Immagini e parole entrate nella storia della televisione italiana, con volti noti e amati dal pubblico rigati dalle lacrime.

Molto commoventi le parole che usò Alessia Marcuzzi per ricordare la presentatrice e giornalista che era da poco scomparsa. La quinta parte de Le Iene per Nadia, lo speciale di Italia 1 ad un anno dalla sua scomparsa, racconta tutto ciò. Ma non solo.

Nadia Toffa, la Terra dei Fuochi: un dramma che non riguarda solo Napoli e Caserta. #LeIeneperNadia

Nel 2018 Nadia intervistò il suo idolo Terence Hill, per le fu un momento molto particolare. Clicca qui per vedere la quinta parte de Le Iene per Nadia.