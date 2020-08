Nadia Toffa, le prime botte e le interviste a Salvini e Di Maio. #LeIeneperNadia 4

14 agosto 2020 a

Le Iene per Nadia. Ecco la quarta parte dello speciale che è stato trasmesso dall'emittente Mediaset Italia 1 per ricordare la giornalista e presentatrice Nadia Toffa, scomparsa esattamente un anno fa. Nel 2011 quattro uomini picchiarono Nadia mentre stava realizzando un servizio. Quella fu la prima vera aggressione subita dalla giornalista per il lavoro di cui è sempre stata innamorata.

Ci sono poi la dottoressa che diceva di guarire dai tumori usando un pendolo e le interviste agli esponenti politici Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Clicca qui per vedere la quarta parte dello speciale trasmesso in memoria della iena Nadia Toffa.