Nadia Toffa, la Terra dei Fuochi: un dramma che non riguarda solo Napoli e Caserta. #LeIeneperNadia 3

Le Iene per Nadia. Ecco la terza parte dello speciale dedicato da Italia 1 a Nadia Toffa, ad un anno dalla scomparsa della giornalista e presentatrice de Le Iene.

Nadia nel servizio racconta la Terra dei Fuochi. E' la prima volta che si scopre che il dramma non riguarda soltanto Caserta e Napoli, ma l'Italia intera. Questo perché la frutta e la verdura che vengono coltivate nella Terra dei Fuochi vengono mangiate da tutti. Come anche il sushi degli all you can eat di un'altra sua famosa inchiesta di Toffa. Clicca qui per la terza parte della trasmissione Le Iene per Nadia.