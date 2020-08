Nadia Toffa, l'inchiesta sull'Ilva, i bambini malati e l'aiuto all'ospedale. #LeIeneperNadia 2

14 agosto 2020 a

La seconda parte de Le Iene per Nadia. Nello speciale di Italia 1, realizzato ad un anno dalla scomparsa della giornalista e conduttrice de Le Iene, la seconda parte è dedicata alla sua inchiesta sull'inquinamento dell'Ilva. Nadia raccoglie le storie di chi ha perso una persona cara e incontra i bambini malati di tumore.

Sostiene le magliette "Ie Jesche pacce per te!": con il loro acquisto e un'asta di beneficenza a cui partecipa tutta Italia, il reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale di Taranto diventerà realtà e verrà intitolato a lei. Clicca qui per la seconda parte de Le Iene per Nadia.